В Кабмине сообщили, когда и на сколько поднимут пенсии

16.02.2019 14:58

По словам вице-премьер-министр Павла Розенко, с марта размер пенсий увеличится на 17−20%.

Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.

Розенко сообщил, что, начиная с этого года, перерасчет пенсий будет происходить ежегодно в автоматическом режиме.

«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, в марте, ежегодно 1 марта, будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5−7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям граждан», — заявил чиновник.

Он отметил, что последнее осовременивание пенсий произошло в октябре 2017 года.

«Но нужно вспомнить, что до этого момента 7 лет не было ни единого перерасчета и осовременивания пенсий», — указал он.

Также вице-премьер сообщил, что в бюджете достаточно средств для осуществления перерасчета пенсий.