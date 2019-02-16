В Киеве в такси заживо сгорела пассажирка: иномарку "разнесло в клочья"

16.02.2019 17:33

Страшная авария случилась в ночь на 16 февраля. Автокатастрофа произошла на Столичном шоссе. На огромной скорости (не менее 200 км/ч), BMW X5 M протаранил такси Daewoo. Lanos после этого отлетел в отбойник и мгновенно загорелся, передает "Диалог.UA". Водителя объятой пламенем машины вытащить успели, а вот пассажир сгорел заживо.

Выяснилось, что у внедорожника лопнуло колесо, из-за чего он протаранил Daewoo. От удара вторая машина в буквальном смысле сложилась пополам. По предварительным данным спасателей, сгоревшим пассажиром оказалась женщина.

Водитель BMW с места аварии сбежал до приезда полиции. Его розыск продолжается. Допускается, что мужчина мог скрыться в посадке вдоль дороги.