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За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру: что известно

16.02.2019 18:42
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За долги по коммуналке у украинцев могут забрать квартиру: что известно

Сегодня из-за долгов за коммунальные услуги у украинцев могут забрать квартиру и принудительно продать её. Сумма задолженности должна составлять всего 20 минимальных зарплат – 84 тыс. грн.
Об этом рассказал эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук, пишет Обозреватель.
По его словам, вероятность такого решения долгового вопроса была, есть и сохранится в дальнейшем.
"Формирование долга по неуплате за жилищно-коммунальные услуги может привести к тому, что после достижения условного психологического барьера, который устанавливается поставщиком услуги, он может возбудить судебное производство. На предмет взыскания с должника этой задолженности", – подчеркнул Никончук.
Далее, уточнил он, с целью обеспечения выполнения иска, поставщик коммунальных услуг сможет попросить судью наложить арест на имущество.
"И если у ответчика не будет реальных средств для погашения задолженности, суд может наложить взыскание на это имущество. Другими словами, обеспечить реализацию на аукционе квартиры и уплату долга за ЖКУ", – подвел итог эксперт



Теги: Донбасс, квартира, ЖКХ, долги
 
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