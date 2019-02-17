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Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда
Заставить российского президента Владимира Путина сесть за переговорный стол на данный момент практически невозможно, так как у Москвы и Путина лично нет абсолютно никаких мотивов прекратить войну на Донбассе.
Однако у России есть крайне слабое место - переговорный процесс по Донбассу можно связать с крайне слабым местом в российской экономике.
Об этом в интервью журналу "Краина" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко, передает dialog.ua.
Ющенко отметил, что вопрос Украины необходимо возвести в ранг Европейского и мирового порядка - в этом контексте он подчеркнул, что российская экономика является слабой и крайне зависимой от экспорта энергоносителей на Запад. По его мнению, российским властям и лично Путину сейчас необходимо, чтобы на территории Украины была кровоточащая рана, посредством которой Москва будет реализовывать собственные интересы и срывать членство Украины в Европейском Союзе.
Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, переговоры, энергоноситель, Ющенко
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- Встреча Суркова и Бородая в Москве: стало известно о секретном решении Кремля по войне на Донбассе. ВИДЕО17:18
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- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
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