Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда

17.02.2019 18:02

Заставить российского президента Владимира Путина сесть за переговорный стол на данный момент практически невозможно, так как у Москвы и Путина лично нет абсолютно никаких мотивов прекратить войну на Донбассе.

Однако у России есть крайне слабое место - переговорный процесс по Донбассу можно связать с крайне слабым местом в российской экономике.

Об этом в интервью журналу "Краина" рассказал третий президент Украины Виктор Ющенко, передает dialog.ua.

Ющенко отметил, что вопрос Украины необходимо возвести в ранг Европейского и мирового порядка - в этом контексте он подчеркнул, что российская экономика является слабой и крайне зависимой от экспорта энергоносителей на Запад. По его мнению, российским властям и лично Путину сейчас необходимо, чтобы на территории Украины была кровоточащая рана, посредством которой Москва будет реализовывать собственные интересы и срывать членство Украины в Европейском Союзе.