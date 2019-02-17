- Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера19:58
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда18:02
- Встреча Суркова и Бородая в Москве: стало известно о секретном решении Кремля по войне на Донбассе. ВИДЕО17:18
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину17:01
- Азаров рассказал о встречах с Януковичем в России12:18
- В Киеве под автобусом провалился асфальт09:43
- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"07:30
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине22:28
- Россия проиграет войну против Украины: в соцсетях названа неожиданная причина, поразившая соцсети22:03
- Украину накроют морозы и штормовой ветер: прогноз погоды на неделю20:27
Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера
Россия заняла выжидательную позицию и к вопросам по Донбассу намерена вернуться после выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта.
Как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, "куратор" террористических "ЛНР/ДНР", помощник президента РФ Владислав Сурков не проявляет интереса к встрече с ним, передает "Диалог.UA".
В комментарии "Интерфакс-Украина" Волкер заявил, что РФ не показывает желания встречаться и говорит о ситуации о Донбассе. "По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - отметил Волкер. По его словам, Минские соглашения все также важны для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Однако по вине России эти соглашения так как нужно не работают. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – заявил Курт Волкер.
Теги: Россия, США, Донбасс, заморозка, выборы президента, ДНР, ЛНР, Сурков, Волкер, Минские соглашения
- Давно не рады "ру***ому миру": почему жителям Донбасса надоели и боевики "Л/ДНР", и кураторы из РФ - Волкер
- Волкер призвал к ликвидации "ДНР" и "ЛНР"
- Волкер - На Донбассе танков РФ больше, чем у Англии, Франции и Германии вместе взятых
- Передел власти в “ДНР”: возврат “республик” в состав Украины. ВИДЕО
- В Оппоблоке настаивают на прямых переговорах с Кремлем и «ДНР/ЛНР»
- Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена19:30
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»17:43
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Как Пушилин "республиканские" предприятия "перезапускал"16:03
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"15:42
- Блокпосты «ДНР»: на «Каргиле» в сторону Петровки «спецоперация», в Горловке мало льготы и пеших15:20
- Женщины с детьми разбегались от боевиков «ДНР» и «казаков» в Харцызске. ВИДЕО15:03
- Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера19:58
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена19:30
- Оккупанты "облажались" с открытием школы на Донбассе18:57
- «Не дают вылезти и потушиться»: подразделения НВФ заявили о разгроме позиции. ВИДЕО18:31
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда18:02
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»17:43
- Встреча Суркова и Бородая в Москве: стало известно о секретном решении Кремля по войне на Донбассе. ВИДЕО17:18
- Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину17:01
- Подразделения НВФ на Донбассе блокируют работу наблюдателей16:37
- ВСУ "завалили" предателя Молчуна прямым попаданием в блиндаж - наемник РФ пополнил "бригаду 200-х"16:20
- Стало известно, какой продукт защитит от рака19:41
- От успеха до отчаяния: Что ожидает все знаки Зодиака сегодня, 16 февраля10:42
- От везучих к невезучим: составлен рейтинг знаков Зодиака09:18
- 15 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать11:40
- Соцсети рушат отношения07:40
- Врачи назвали овощ, защищающий от рака простаты07:00
- Вызывает зависимость моментально: этот алкоголь – самый опасный22:16
- Нашли ключ, кольцо, перчатку? Что сулят эти приметы21:28
- Толкование примет: защищаем себя от дурного глаза20:00
- Названа неизвестная ранее причина выпадения волос у мужчин17:45
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- В Донецке уничтожили одну из главных достопримечательностей
- На Донбассе боевики "ДНР" подло обстреляли продовольственный автомобиль ВСУ - множество жертв
- На Донбассе зреет бунт, а охранка "ДНР" ловит украинское подполье и "неблагонадежный элемент"
- Оккупированный Донецк потерял самых ценных горожан: "Им нужно было выживать"
- Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- Россия опять предала своих на Донбассе: "волонтерше" "ДНР" отказали в убежище в РФ - россияне бьют тревогу
- Донбасс "пылает" - ВСУ, мстя за погибшего побратима, громит позиции оккупанта