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Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера

17.02.2019 19:58
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Россия "замораживает" Донбасс и вернется к ОРДЛО только после выборов в Украине - заявление Волкера

Россия заняла выжидательную позицию и к вопросам по Донбассу намерена вернуться после выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта.

Как заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, "куратор" террористических "ЛНР/ДНР", помощник президента РФ Владислав Сурков не проявляет интереса к встрече с ним, передает "Диалог.UA".

В комментарии "Интерфакс-Украина" Волкер заявил, что РФ не показывает желания встречаться и говорит о ситуации о Донбассе. "По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - отметил Волкер. По его словам, Минские соглашения все также важны для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Однако по вине России эти соглашения так как нужно не работают. "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – заявил Курт Волкер.



Теги: Россия, США, Донбасс, заморозка, выборы президента, ДНР, ЛНР, Сурков, Волкер, Минские соглашения
 
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