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Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину

17.02.2019 17:01
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Трамп не будет воевать за Украину с Путиным: в США озвучили причину

Президент США Дональд Трамп не пойдет открыто на военный конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным из-за Украины, поскольку не видит, чтобы сама Украина была в откровенном состоянии войны с Россией.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Левые СМИ пишут о том, что он пожал руку Путину, а до него Меркель пожала, Макрон пожал, Трамп пожал третьим, но показывают только его. Что он должен был сделать? Ударить Путина в нос? Начать войну с Путиным из-за Украины, несмотря на то, что Украина сама имеет дипломатические отношения и бизнес-отношения с Россией. Так вы воюете с Россией или не воюете?! Для Америки это тоже не понятно", - говорит он.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин, война, бизнес, Дональд Трамп, дипломатия
 
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