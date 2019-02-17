Встреча Суркова и Бородая в Москве: стало известно о секретном решении Кремля по войне на Донбассе. ВИДЕО

17.02.2019 17:18

Российские кураторы оккупированной части Донбасса задумали план, согласно которому боевые действия на востоке Украины могут вспыхнуть с новой силой в любой момент.

Назначенный Кремлем курировать вопросы наемников для отправки на Донбасс Александр Бородай сделал зловещее заявление о том, что Россия готова к обострению на Донбассе и именно для обсуждения этого вопроса в Москве состоялось совещание командиров так называемых "добровольцев", на котором присутствовал помощник президента РФ Путина Владислав Сурков.

Бородай заявляет, что все решения на совещании были засекречены, однако в случае изменения ситуации в Украине и вокруг нее о решениях Москвы и боевиков все сразу узнают, передает dialog.ua.

При этом Бородай прямо заявляет, что вероятность возобновления боевых действий велика, однако жители Донбасса бросились открыто проклинать российского наемника.