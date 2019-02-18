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Депутат: «МВФ готов обсудить вопрос о снижении цен на газ»

18.02.2019 13:00
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Депутат: «МВФ готов обсудить вопрос о снижении цен на газ»

Международный валютный фонд готов приступить к новым переговорам с Киевом о пересмотре цен на газ для населения. Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал «Наш», такое заявление прозвучало от депутата партии «Батькивщина» Алексея Рябчина. Он прокомментировал недавнюю встречу главы МВФ Кристин Лагард и Юлии Тимошенко. 

«То, что эта встреча состоялась, - является очень мощным сигналом, что МВФ готов вести переговоры и о снижении цены на газ, и о других условиях траншей», - заявил депутат. Рябчин подчеркнул, что сотрудничество Киева и МВФ является лучшим сигналом для иностранных инвесторов. Кроме того, депутат напомнил, что команда Тимошенко всегда готова к продолжению сотрудничества с МВФ, но только на тех условиях, которые будут учитывать уровень доходов населения и реальное состояние экономики страны. 

Рябчик подчеркнул, что в Украине не развивается экономика, а людей загнали в нищету, но в Международном валютном фонде это все понимают и не хотят, чтобы Украина стала историей их провала. Напомним, что ранее Тимошенко подчеркнула, что будет добиваться от Международного валютного фонда снижения тарифов для населения минимум в 2 раза.



Теги: Донбасс, цена, газ, МВФ
 
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