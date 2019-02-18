Как не платить лишнее за воду и тепло?

18.02.2019 11:45

В начале февраля СМИ и соцсети наводнили панические заголовки о том, что жителям многоквартирных домов придется платить за воду и тепло соседей. Ведь в 2019 году начнет действовать новая методика распределения потребленных коммунальных услуг между жителями. В чем заключаются изменения и как экономить в новых условиях, рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

Учет по счетчику

Согласно закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», все жилые объекты должны быть оснащены внешними приборами учета горячей и холодной воды и тепла. Общедомовые счетчики может установить оператор внешних инженерных сетей (напр., местный водоканал, если речь идет о холодной воде, или местное теплоэнерго, если речь идет о горячей воде и отоплении). Стоимость прибора и его установки будет распределена между потребителями и добавлена ​​к тарифу.

Жители дома могут также купить счетчик сами, предупредив об этом соответствующую службу и оплатив его установку. Кроме того, оборудовать многоэтажки общими счетчиками могут местные власти за свой счет.

По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, сегодня отсутствие счетчиков выгодно монополистам, предоставляющим коммунальные услуги, ведь потребители платят за мнимые нормативы.

«Сейчас мы имеем 78% домовых счетчиков (в жилых домах, – ред.). У нас есть города, которые полностью закрыли этот вопрос – Луцк, Киев и Винница – приближаются к 100% отметки. Очень важно, чтобы мы вообще перестали обсуждать нормативы. Норматив – это виртуальная история, которая очень выгодна монополистам – от теплоэнерго к облгазам», – убежден Зубко.

С 1 августа 2020 государство будет штрафовать операторов внешних инженерных сетей за отсутствие общих счетчиков воды и тепла в многоквартирных домах.

Сначала договора

Наличие общего счетчика в доме позволяет жителям платить только за фактически полученные услуги. Однако оно не отменяет необходимости иметь индивидуальные приборы учета в квартирах. Ведь новая методика предполагает, что небаланс, то есть разница между показателями общего и суммы квартирных счетчиков, дополнительно оплачивают жильцы дома.

Если все жители дома имеют собственные счетчики, то перерасход распределяется пропорционально потреблению каждой квартиры.

«В домах со 100% оснащением квартирными счетчиками измеряется небаланс между домовым объемом и суммой потребления в квартире. Весь этот небаланс распределяется пропорционально на каждое помещение», – рассказывает заместитель директора департамента Киевводоканала Юрий Терещенко.

Если не все жители дома имеют счетчик в квартире, тогда небаланс ляжет на их плечи, объясняют эксперты. Они предполагают, что в таком случае разницу разделят только между такими потребителями.

Пока новая методика не применяется, говорят в Минрегионе. Она заработает только тогда, когда потребители заключат новые договоры с предприятиями, которые осуществляют тепло-, водоснабжения и водоотведения. Более того, один из документов, на которые опираются новые правила, – закон «О жилищно-коммунальных услугах» – вступает в силу только с 1 мая 2019 года. «К тому времени начисления населению за коммунальные услуги должны осуществляться по действующим договорам и правилам», – говорится в сообщении Минрегиона.

Ответственные жители

Экономить при новой методики распределения стоимости услуг между потребителями можно, если бережно относиться к водопроводам и теплосетям. По информации специалистов, имеющиеся коммуникации в большинстве случаев построены еще в советское время, а потому являются устаревшими и изношенными. Анализ показывает, что иногда потери тепла достигают 50%. Часть энергии теряется еще по дороге от котельной до дома, часть – внутри здания из-за плохого энергосбережения и неэффективного распределения тепла. А часть – уже непосредственно в квартирах. Причиной потерь воды являются дырявые трубы в городских коммуникациях и самых домах, а также неисправные краны в квартирах.

Чтобы сэкономить ресурсы и средства потребителей, эксперты советуют проводить энергоаудит, а по его результатам – энергомодернизацию зданий. По данным Минрегиона, сейчас в Украине есть 300 энергоаудиторов, которые уже выдали первые энергетические сертификаты домов. Ведомство сотрудничает с ассоциациями ОСМД в каждой области по программам Фонда энергоэффективности.

По подсчетам энергоаудиторов, утепление фасадов позволяет сэкономить 40-60% на тепле. Герметичные окна и утепленная крыша уменьшает сумму в платежках на 15-20%. Установка счетчика тепла с терморегулятором обеспечивает от 30 до 45% экономии, а индивидуального отопления – до 50%.

В то же время, чтобы избежать переплат за потери воды, специалисты советуют следить за состоянием труб в доме, а также за недобросовестными соседями. Ведь часто причиной несоответствия суммы квартирных счетчиков с общим водомером является мошенничество отдельных жителей. Эксперты отмечают, что ответственными должны быть не только поставщики жилищно-коммунальных услуг, но и сами потребители. Только совместными усилиями удастся сэкономить деньги и природные ресурсы.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля