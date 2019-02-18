Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Как вырастут пенсии перед грядущими выборами

18.02.2019 12:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как вырастут пенсии перед грядущими выборами

С 1 марта 2019 года в Украине пенсии обещают повысить в среднем на 17-20%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в телеэфире, сообщает пресс-служба правительственного портала.

По словам Розенко, с нынешнего года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.

«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям»,

— сказал Павел Розенко.

Он также заверил, что «необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть». Говорят, денег должно хватить, на новейшие пенсии в госказне выделили вспомогательные 17,4 миллиардов гривен.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, выборы, повышение, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх