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Как вырастут пенсии перед грядущими выборами
С 1 марта 2019 года в Украине пенсии обещают повысить в среднем на 17-20%. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в телеэфире, сообщает пресс-служба правительственного портала.
По словам Розенко, с нынешнего года пенсии будут индексироваться ежегодно в автоматическом режиме.
«Это одна из главных позиций реформы, которая была введена. Теперь, несмотря ни на что, ежегодно 1 марта будет проводиться осовременивание пенсионных выплат. Впервые за последние 5-7 лет мы пришли к такому процессу, когда можем гарантировать осовременивание пенсий всем категориям»,
— сказал Павел Розенко.
Он также заверил, что «необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть». Говорят, денег должно хватить, на новейшие пенсии в госказне выделили вспомогательные 17,4 миллиардов гривен.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, выборы, повышение, пенсии
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