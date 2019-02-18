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Киевстар закрывает популярный тариф и переводит абонентов на худшие условия
После масштабной чистки старых мобильных пакетов, крупнейший сотовый оператор страны «Киевстар» взялся за генеральную уборку в относительно свежих предложениях. Но если прежде абонентов переводили на более дорогие тарифы, прибавляя пакетных минут и гигабайтов, то на этот раз за большие деньги предлагают ровно такой же набор телеком услуг. При этом внепакетные тарифы поднялись сразу в 2 раза, пишет UBR.
Сейчас оператор обзванивает своих абонентов и предупреждает их, что в период с 21 февраля по 3 марта 2019 года закроет тариф «Максимальный Безлим 2017». Его пользователи, если ничего не предпримут, будут автоматически и бесплатно переведены на «Максимальный Безлим» в версии 2019 года. В котором абонплата (расчетный срок – четыре недели) на 45% дороже.
В «старом» за 155 грн. в месяц можно было получить, собственно, неограниченный доступ во всемирную сеть. С марта за такую возможность нужно будет каждые четыре недели раскошеливаться на 225 грн.
И в старом, и в новом тарифах включены по 300 минут исходящих звонков на сети других украинских операторов и по 300 SMS. Но если пользователь выговорит этот объем, то новые условия окажутся гораздо хуже прежних.
Звонки сверх лимита в «Максимальном Безлиме» будут стоить 1 грн./мин вместо 0,6 грн./мин. А на городские номера – 3 грн./мин. (было 1,5 грн./мин.).
Как сообщалось, в первые дни нового 2019 года многие украинцы начали получать предупреждение от своего мобильного оператора «Киевстар» о том, что их действующие тарифные пакеты прекращают свою работу. Им предлагалось в течение нескольких недель выбрать себе один из новых пакетов, либо они будут переведены на другой пакет автоматически, в принудительном порядке. Подобные ультиматумы «Киевстар» выставляет своим клиентам уже не первый раз, так что они к этому уже несколько привыкли.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киевстар, тариф, мобильная связь
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