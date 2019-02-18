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Миллионы украинцев останутся без пенсии: «десятилетие станет решающим»
Украинцы почувствуют на себе все «прелести» пенсионной реформы — вместе с осовремениваем пенсий и новым правилом пересчета выплат, ужесточили и требования, пишет Политека.
Так, если у человека нет 26 лет трудового стажа, то нет и пенсии в 60 лет.
Сейчас украинцы начинают работать где-то в 21 год, если ты не студент-медик, ведь врачи могут получить полное медицинское образование только к 25-26 годам. Так, если начиная с 26 лет непрерывно работать, то к 60 годам будет всего лишь 34 года стажа. Значит, выйти на пенсию можно будет только в 63 (или докупить один год стажа).
HR-эксперт Александр Белоус в комментарии одному из украинских СМИ отметил, что современные украинцы редко задерживаются на одном месте на всю жизнь: «За всю жизнь может легко набраться три-четыре года, когда официально нигде не устроен. Это может быть перерыв в работе в связи с рождением ребенка, может быть нужно на какое-то время заняться своим здоровьем. Это могут быть совершенно разные причины».
При этом по прогнозам чиновников из Министерства социальной политики, через 10 лет только 55% 60-летних украинцев получат пенсию. Остальные должны будут продолжить карьеру как минимум еще на три года.
Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследования Лидия Ткаченко также соглашается: ситуация с количеством стажа будет усугубляться. И чем больше стажа после 2004 года – тем меньше тебе повезло.
Дело в том, по ее словам, у нас с 2004 года учитывается только тот стаж, когда платили взносы. Если раньше зарплату могли и не платить, но книжка находилась на хранении в предприятии, стаж учитывался. После 2004 года засчитывать будут только те года, когда получал зарплату и платил взносы.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, реформа, пенсии
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