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Нацбанк разрешил платить зарплаты в конверте
Государственная фискальная служба больше не сможет предъявлять претензии к бизнесу за выплату крупных зарплат наличными.
Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.
На днях Нацбанк внес такие транзакции в перечень исключений, на которые не распространяется «кэш-ограничение» - не более 50 тыс. грн. Закрепив изменение постановлением №37.
Напомним, осенью прошлого года в бизнес-сообществе разгорелся скандал. В ответ на запрос юрлица ГФС Сумской области разъяснила, что зарплаты в размере более 50 тыс. грн. могут выплачиваться исключительно в безналичной форме. Поскольку любые операции с физлицами наличными сверх установленного лимита строго запрещены Нацбанком.
Выяснилось, что с аналогичным вопросом в разное время за консультацией в налоговые органы обращались и многие другие компании. Однако всякий раз ответы бухгалтера получали разные. Единственное, в чем были согласны между собой налоговики разных регионов – коль скоро ограничение установил НБУ, ему и следует ставить точку в спорном вопросе.
Следует отметить, что регулятор тянуть с ответом не стал. И спустя несколько дней обнародовал проект постановления, которым предложил внести зарплатные выплаты в список исключений, на которые не распространяется ограничение. Именно его и утвердило правления монетарного ведомства в конце прошлой недели.
Кроме того, тем же документом нацбанковцы внесли ряд корректировок в действующие порядки по ведению кассовых операций. К примеру, разрешили небанковским учреждениям, которые получили лицензию на перевод средств без открытия счета, самостоятельно определять лимит кассы.
А также позволили обособленным подразделениям юрлиц оприходовать наличные путем хранения отчетных электронных чеков (Z-отчетов) в течение трех лет. Разумеется, только при условии, что такой филиал использует кассовые аппараты. Это особенно важно для тех предприятий, которые ведут выездную торговлю и доставляют товары людям на дом. Ведь, кроме прочего, Нацбанк приравнял такие точки к обособленным подразделениям.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата
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