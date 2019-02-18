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ПЦУ меняет правила посещения храмов
Новосозданная Православная церковь Украины станет открытой для прихожан. Часть старых и принятых правил будет упразднена.
Изменения коснутся как языка богослужения, так и дресс-кода украинцев в храме. В церкви уверены, что священникам нужно быть ближе к людям, передает УНИАН со ссылкой на OBOZREVATEL.
- В Православной церкви Украины могут измениться правила внешнего вида для прихожан храмов.
- В ПЦУ отойдут от строгих канонов и будут лояльно относиться к девушкам без головных уборов, а также к джинсам.
- Планируют установить и специальные скамейки внутри храмов для желающих посидеть во время службы.
Возможны и другие изменения. Ранее Патриарх Филарет заявлял, что богослужения могут проводить на украинском языке. Не принудительно, а по желанию общины.
Интересное заявление на этот счет сделал митрополит Киевский и всея Украина Епифаний. В одном из интервью он подчеркнул, что в ближайшее время церковь будет более лояльно относиться к тем прихожанам, которые приходят в храмы в свободной одежде.
Как пояснил диякон ПЦУ Михаил Омелян, суть сказанных слов митрополита — на первый план выходит именно человек, пришедший в храм, а не то, как и в чем он идет. При этом никто не говорит, что все повально должны приходить в храм без платков или в джинсах.
“По платкам, насколько я понимаю — это не значит, что будет указание, мол, все приходят без них. Тут акцентируется внимание на том, что девушку или женщину никто не выгонит из храма за то, что она пришла без платка. К ней все равно будут так же относиться. Это же касается и джинсов”, — подчеркнул Михаил Омелян.
Схожую позицию высказал и религиовед Ростислав Мартынюк. По его словам, если человек пришел просто помолиться и поставить свечку в горе или радости, то заставлять его соблюдать "церковный дресс-код" невежливо.
"Как человек церковный я понимаю, что в большинстве случаев желание служителей церкви — это, условно говоря, желание дамочек в свечной лавке или каких-то уборщиц, просто пристать к женщине", — добавил Мартынюк.
Официальной информации об изменениях со стороны ПЦУ нет. Все происходит по общепринятым православным правилам. Правда, не исключено, что в ближайшее время в ПЦУ все же пойдут на дополнительные шаги.
Один из возможных — язык богослужения. Ранее об этом говорил Патриарх Филарет. По его словам, никаких отличий в богослужении ПЦУ не будет, но вот язык может поменяться — со старославянского на украинский.
“С присоединением к единой церкви ничего не изменится в вероучении, в богослужении. Может измениться только язык, потому что будут не на славянском служить, а на украинском. Но если приход захочет сохранить славянский язык, силой мы не будем заставлять. Выбирать будут самостоятельно”, — пояснял Филарет.
Еще одно интересное нововведение — в храмах будут лавки. По мнению митрополита Епифания, в идее поставить больше скамеек для сидения во время богослужения нет ничего плохого. Их могут разместить прежде всего для инвалидов, больных или просто пожилых людей, которым тяжело выстоять всю службу.
“В целом, у нас нет возражений относительно сидения в храме. Есть определенные периоды богослужения, когда и священнослужители сидят, а есть периоды, когда нужно стоять“, — пояснил Епифаний.
Правда, когда именно будет запущен процесс — сказать сложно. Вероятно, с постепенным увеличением церкви и переходом все новых приходов лавки будут ставить постепенно.
Судя по всему, ПЦУ направит свои усилия на то, чтобы быть более понятной украинцам. В своих недавних интервью митрополит Епифаний прямо говорит — церковь будет ближе к людям, прежде всего молодежи. В действительности процесс получения Томоса сильно сфокусировал внимание на православной церкви. С другой стороны — не так много молодежи ходит в храмы, на что и обращают внимание в ПЦУ.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, храм, православие
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