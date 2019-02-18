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Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)

18.02.2019 18:00
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Порошенко прибыл на Прикарпатье с Томосом (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний привезли Томос в Манявский монастырь в Ивано-Франковской области. об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации, в Соборном Храме Великоскитського Манявского монастыря уже состоялась общая молитва с участием Епифания и Порошенко. Обращаясь к присутствующим, Порошенко отметил:

«После этого уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них — на Франковщине, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет».

Отмечается, что сразу после молитвы глава государства наградил Епифания орденом за заслуги второй степени. До конца дня в Манявском Ските будет находиться Томос.

 donpress.com 



Теги: Донбасс, Прикарпатье, Порошенко
 
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