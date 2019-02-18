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Прогноз погоды в Украине: за неделю температура сделает скачок

18.02.2019 13:41
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Прогноз погоды в Украине: за неделю температура сделает скачок

К концу рабочей неделе в большинстве регионов Украины ожидается резкое и существенное похолодание, согласно прогнозам синоптиков.

Синоптики и эксперты Укргидрометцентра сообщили, что в понедельник, 18 февраля, на большей части территории страны днем воздух прогреется до 4-9 ° тепла, передает "Диалог.UA".

Также в период c 18 по 20 февраля в Украине не стоит ждать осадков, а похолодание придет лишь в конце недели.

Сообщается, что похолодает с четверга, 21 февраля. В частности на Левобережье выпадет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной же территории Украины без существенных осадков. Ночью и днем температура будет около 0°. Однако уже в пятницу, 22 февраля, температура ночью опустится до 1-6 ° мороза.

На всей территории Украины, кроме восточной части, ожидается снег, местами с дождем.

На северо-востоке ночью будет до 10 ° мороза. Ночь вторника 19 февраля будет холодной -5...10°, 20 февраля ночью -1...6°; днем 2...7 ° тепла.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, температура, погода, прогноз погоды
 
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