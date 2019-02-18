Путин отправил на Донбасс новую партию боевиков: над ними уже поиздевались

18.02.2019 11:15

На оккупированные территории самопровозглашенной «ДНР» прибыла новая партия российских военнослужащих.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении на странице «временный Донецк» в микроблоге Twitter. «Очередное поступление орков. Сегодня на крытом возле автостанции орки с рюкзаками раза три у меня спрашивали — это улица «50 лет СССР», где находится гостиница «Эконом»?», — пишет житель Донецка.



Также автор успел поиздеваться над нежелательными гостями. «Отправил их в противоположную сторону. Извините, орки, но я вас пи***асов ненавижу», — написал человек, проживающий в оккупации. В то же время он добавил, что с виду прибывшим российским военнослужащим 20 – 25 лет.



Следует отметить, что ранее журналист «Радио Свобода», главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко, проживающий в Луганске, сообщил, что жизнь на неподконтрольной территории влечет массу проблем у людей, в первую очередь в бытовом плане.