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’’Русский мир’’ в действии: в Крыму зафиксировали резкий скачок цен

18.02.2019 14:01
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’’Русский мир’’ в действии: в Крыму зафиксировали резкий скачок цен

В аннексированном Крыму за январь 2019 года по сравнению с прошлогодним показателем существенно выросли цены на ряд товаров и услуг.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Крымстата. Однако есть и позиции, стоимость которых упала. 

Так, по данным ведомства, продовольственные товары подорожали на 1,4%, непродовольственные – на 0,3%, а цены на платные услуги выросли на 1,3%.
Отмечается, что больше всего подорожали овощи, картофель, чай, кофе, какао, кондитерские изделия, мука. При этом подешевели макароны, крупы и яйца.Из непродовольственных товаров, сообщает пресс-служба, наибольший рост цен показали инструменты и оборудование, топливо, печатные издания, товары для животных, легковые автомобили. При этом, стоимость персональных компьютеров, стеклянной посуды, велосипедов и мотоциклов снизилась.


Теги: Украина, Донбасс, Крым, цена, повышение
 
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