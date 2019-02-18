Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России

Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

В частности, он отметил:

«Как раз наше участие в конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский».