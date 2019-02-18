Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России

18.02.2019 20:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Совет ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против России

Совет министров иностранных дел ЕС поддержал «азовский пакет» санкций против Российской Федерации. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

В частности, он отметил:

«Как раз наше участие в конференции совпало с тем, что ЕС готовился к заседанию Совета министров ЕС, которая сегодня состоялась, и я хотел бы сказать, что наконец ЕС после определенной паузы принял важное решение относительно пакета санкций, так называемый «азовский».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Европейский союз, санкции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх