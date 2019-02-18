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Украинцы считают войну с РФ главной проблемой сегодняшнего дня
Представители исследовательской компании Seetarget рассказали о том, какую проблему в развитии нашего государства украинцы считают наиболее актуальной и масштабной. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.
Для получения общего представления о мнении граждан нашей страны специалисты провели индивидуальное интервью. Участие в нём приняли 804 жителя Одесской области. Исследование длилось в период с 2 по 10 февраля 2019 года. Согласно полученным результатам, больше всего украинцев (26,1%) беспокоит военный конфликт между российской и украинской сторонами. Также жители Одесской области массово жалуются на плохую власть. Так, 15,2% респондентов считают деятельность президента и парламента неэффективной. Украинцы уверены, что процесс дальнейшего развития Украины тормозит и процветание коррупции в нашей стране. Это утверждение поддержали 12,1% участников исследования.
Плохо сказывается на ситуации в стране и экономический кризис. В этом убеждены 10,3% респондентов. Украинцы не упустили возможность вспомнить и о проблемах каждого простого жителя нашей страны. К наиболее актуальным проблемам участники исследования причислили низкий уровень жизни (5%), безработицу (4%), высокие цены и тарифы (3,4%), а также отсутствие стабильности и порядка в государстве (3%).
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
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