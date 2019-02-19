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Чем на самом деле украинские копы отличаются от европейских
В Украине, стремящейся в ЕС, нужно требовать большей жесткости полиции по отношению к радикальным группировкам, которые применяют силу. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA сообщил политолог, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш.
Комментируя действия полицейского, который ногами избивал активиста с криками «Лежать Бандера!», собеседник издания отмечает следующее: «В первую очередь должны привлекать к ответственности так называемых активистов, которые пытаются добиваться своего силой, используют силу в уличных акциях и тем более пытаются штурмовать полицию. Полиция и руководство МВД, вместо того, чтобы действовать жестко и по закону, как мы видели по последней ситуации, испугались и объявили флешмоб «Я бандеровец», пытаясь занять какую-то оправдательную позицию и сдавая своих. Подобные действия власти в целом и силовых структур в частности приводит только к еще большему развалу и недееспособности государства вообще и правоохранительных структур в частности».
По мнению политолога, в Украине, стремящейся в ЕС, нужно требовать большей жесткости полиции по отношению к радикальным группировкам, которые применяют силу.
«Посмотрите на ту самую Европу, на то, что происходит во Франции с акциями «желтых жилетов», когда там тысячи протестующих уже пострадали, задержаны, арестованы, и полиция не стесняется применять по отношению к ним очень жесткие меры. И подобные картины постоянно возникают во время любых массовых акций протестов в западных странах. Там полиция действует очень жестко, и там невозможно представить ситуацию, когда протестующие штурмуют отделение полиции и тем более, когда полицейские кого-то из штурмующих задерживают, а потом тех же полицейских привлекают к ответственности и арестовывают. Там это невозможно», - добавляет Евгений Филиндаш.
Теги: Украина, Донбасс, Европа, полиция, отличие
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