Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог

19.02.2019 12:35

Социологи выступают за сознательный выбор украинских избирателей, но в нынешних условиях это очень сложно. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, пишут Донецкие новости.

«Радует то, что у нас непредсказуемый результат. Скажем, в России можно и не проводить выборы – все и так понятно. Но с другой стороны – эта непредсказуемость и пугает, потому что мы не знаем, что будет после выборов», – сказала она.

«Больше всего меня не только пугает, но и возмущает, что избирательная кампания все больше превращается в дурдом-шоу. Это очень пугает. И то, что избиратель в этой избирательной кампании все больше отключает голову», – добавила Бекешкина.

Она подчеркнула, что украинцы должны не забывать, что в ходе выборов президента граждане избирают самого главного чиновника страны. «Это просто выбор чиновника. И нужно в целом анализировать, что он предлагает, насколько он способен выполнять эти обязанности, которые заложены в Конституции. Но у нас это превращается в дурдом-шоу и балаган, во все, что угодно, только не в выборы чиновника», – отметила социолог.