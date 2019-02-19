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Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог
Социологи выступают за сознательный выбор украинских избирателей, но в нынешних условиях это очень сложно. Об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, пишут Донецкие новости.
«Радует то, что у нас непредсказуемый результат. Скажем, в России можно и не проводить выборы – все и так понятно. Но с другой стороны – эта непредсказуемость и пугает, потому что мы не знаем, что будет после выборов», – сказала она.
«Больше всего меня не только пугает, но и возмущает, что избирательная кампания все больше превращается в дурдом-шоу. Это очень пугает. И то, что избиратель в этой избирательной кампании все больше отключает голову», – добавила Бекешкина.
Она подчеркнула, что украинцы должны не забывать, что в ходе выборов президента граждане избирают самого главного чиновника страны. «Это просто выбор чиновника. И нужно в целом анализировать, что он предлагает, насколько он способен выполнять эти обязанности, которые заложены в Конституции. Но у нас это превращается в дурдом-шоу и балаган, во все, что угодно, только не в выборы чиновника», – отметила социолог.
Теги: Донбасс, шоу, выборы президента
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- В Горловке обстрелом повреждены два многоквартирных дома13:07
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Жора»12:52
- Избирательная кампания в Украине превращается в дурдом-шоу, – социолог12:35
- Чем на самом деле украинские копы отличаются от европейских12:09
- Блокпосты на Донбассе: на Горловке большая пешая очередь, в «Еленовке» почти никого11:51
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