План нападения на церкви Украины для ФСБ России составил экс-сотрудник СБУ: Грицак назвал имя предателя

19.02.2019 18:34

Предатель и экс-сотрудник СБУ Егор Соболев лично разработал план нападения на церкви в Украине и передал его ФСБ Российской Федерации. Вчера, 18 февраля, глава СБУ Василий Грицак сообщил журналистам на брифинге имя того, кто разработал план нападения на церкви в Украине, передает "Диалог.UA".

Им оказался предатель Украины и бывший сотрудник Службы безопасности Соболев Егор Вячеславович.

"Именно он разрабатывал план и согласовывал его в ФСБ Ростовской области", - сказал Грицак. Установлено, что в распоряжении СБУ есть план провокаций, согласно которому должны были атаковать около двадцати объектов. Известно, что до 2014 года Соболев работал главным специалистом информационно-методического отделения СБУ в Донецкой области, но был уволен из-за служебного несоответствия.