В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО

19.02.2019 21:20

В Объединенных Арабских Эмиратах Украина показала боевой модуль БМ-3М "Штурм", который был закуплен арабскими военными и установлен на впервые показанный БТР Al-Wahash.

Об этом сообщают украинские информационные агентства со ссылкой на заявление "Укроборонпрома".

Al-Wahash был разработан арабской компанией Calidus LLC. Украинский военный модуль серийно производится Киевским бронетанковым заводом. "Штурм" ранее успешно прошел испытания в ходе войны на Донбассе.

Вчера Calidus и "Укрспецэкспорт" подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает производство Al-Wahash совместными усилиями. 18 февраля между Calidus и "Укрспецэкспортом" был подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместное производство Al-Wahash. Продвижение его на рынке ОАЭ и других стран – совместная задача. Кроме того, есть планы сотрудничества в деле модернизации бронетанковой и автомобильной техники и вооружения. Не будет обойдено вниманием и изготовление новых образцов техники.