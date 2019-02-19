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В СБУ заявили, что Россия готовит силовой сценарий на выборы в Украине
19.02.2019 13:48
Спецслужбы РФ готовят силовой сценарий на период выборов 2019 года в Украине.
Об этом заявил замглавы Службы безопасности Виктор Кононенко, передает donpress.com.
Он отметил, что Россия готовит силовой сценарий вмешательства в выборы 2019 в Украине. Кононенко уточнил:
«Россия не останавливается в своих намерениях уничтожить украинское государство. Об этом свидетельствует как риторика спецслужб РФ, так и информация, которой мы располагаем».
По его словам, российским спецслужбам поставили задачу «закрыть вопрос украинских выборов».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, СБУ, сценарий, выборы президента
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