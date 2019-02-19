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В ВСУ уточнили, в каком случае применят ПВО против России
Украинские силы противовоздушной обороны могут применить оружие, в случае нарушения украинской границы авиацией РФ.
Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц), передает donpress.com.
Он отметил, что боевая авиация РФ действительно часто пролетает возле границы с Украиной и подчеркнул:
«Да, они действительно летают, не нарушая границу Украины. Такие полеты происходят в течение всей военной агрессии со стороны РФ, просто сейчас очень хорошая видимость, и их хорошо видно. Также наблюдаются полеты гражданских самолетов».
При этом Штефан уточнил, что до сих пор никаких нарушений не происходило, но при первом же подобном случае ПВО имеет право применить оружие:
«В случае нарушения воздушной границы Украины со стороны российских самолетов, наши силы противовоздушной обороны будут применять оружие».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, авиация, ВСУ, ПВО
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