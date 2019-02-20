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Кремль готовится к военному удару по Украине, – Порошенко
Кремль наращивает военный потенциал на границах с Украиной, в Крыму и на Донбассе и готовится к полномасштабной войне. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 20 февраля, в ходе 73-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), которое транслировали украинские телеканалы, заявил президент Петр Порошенко.
«На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту российскую силу – силу, которая, кроме того, насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем, в том числе самоходных», – сказал он.
По его словам, Украина стала «реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», а Россия скрывает поставки вооружения и боеприпасов на неподконтрольный Донбасс, не допуская к мониторингу украинско-российской границы ОБСЕ.
«Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1 тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил. Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет свыше 87 тыс. военнослужащих», – заявил Порошенко.
«Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара – к этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереальной перспективой», – считает президент Украины.
Он также заявил, что Россия оккупировала 7% территории Украины, включая Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, и напомнил ООН о жертвах вооруженного конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, нападение, Кремль, Порошенко, военный
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