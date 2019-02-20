Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов

20.02.2019 11:57

17 февраля 2019 года завершилась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. Традиционно, на ней обсуждаются главные вызовы и угрозы мировой безопасности.

«55 Мюнхенская конференция - это живые примеры, того как нужно защищать национальные интересы. К слову, форум основан во времена «холодной войны», - прокомментировал политтехнолог Олег Постернак, пишет from-ua

«Украинский вопрос» обострился вокруг Крыма, военных действий на Донбассе и теперь уже в Керченском проливе.

«Петр Порошенко анонсирует введение жесткого «азовского» пакета санкций, однако уже на полях конференции министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что речь идет только о «мягких мерах», направленные против конкретных лиц. Бросается в глаза тот факт, что ЕС так и не смог оперативно и зеркально вместе с Украиной отреагировать на азово-керченский кризис в декабре 2018 года, особенно когда Порошенко ввел военное положение в 10 областях», - добавил политтехнолог.

Юлия Тимошенко еще раз напомнила европейцам о последствиях российской агрессии против Украины и обратила внимание, что никаких компромиссов в вопросе уступок государству-агрессору не будет. По ее мнению, именно экономическое процветание Украины должно стать дополнительным оружием в борьбе с российским агрессором.

«Большинство политаналитиков после встречи Юлии Тимошенко с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард были крайне удивлены. Нетрудно спрогнозировать наличие противоречий между стартовыми требованиями международного кредитора и программой возможного победителя выборов из-за вопроса снижения цен на газ. Они были введены нынешней властью именно на выполнение требований МВФ. Однако Тимошенко четко дала понять, что собирается отстаивать интересы Украины с экономически обоснованной моделью снижение цены на газ», - сказал Олег Постернак.

Он убежден, МВФ прогнозирует победу лидера «Батькивщины» на президентских выборах и заранее начинает переговоры о сотрудничестве.

На это обратила внимание и сама Тимошенко, сказав, что сотрудничество с МВФ можно продолжить, но только на условиях, чтобы не вредить интересам Украины.