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Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии
Украинское правительство придумало очередной способ честного отъема денег у населения. На это раз под видом программы "Муниципальная няня". С одной стороны, правительство как бы предлагает покрыть часть расходов на няню (сегодня это сумма составляет 1626 грн), но в то же время выставило часть условий, по которым нанятым няням придется серьезно раскошелиться и потерять ряд привилегий, в том числе субсидии. Что ждать от этой программы, выясняли "Вести".
С 1 января 2019 года в Украине должна была заработать анонсированная правительством еще прошлой весной программа "Муниципальная няня". Как утверждал премьер Владимир Гройсман, "мы будем компенсировать часть заработной платы, чтобы мама имела возможность работать, а няня ухаживать за ребенком". Деньги на компенсацию планировали брать из местных бюджетов за счет налога на доходы физлиц.
Час пробил, 1 января уже давно позади, да и февраль уже подходит к концу, а вот радостных отчетов о том, сколько украинских семей обзавелись муниципальными нянями, не появилось. Более того, в Украине найти хоть одну семью, которая решила пройти все круги ада вместе с собесом, непросто.
"У нас в городе большая проблема с садиками, не хватает их. Ну и денег тоже, ведь живем втроем на зарплату мужа. Думали немного сократить мой декретный отпуск, воспользоваться программой "Муниципальная няня". Пошла в собес узнать, что это за новая программа, послушала и поняла: буду сидеть еще дома", — рассказывает "Вестям" ирпенчанка Людмила Полежай.
По словам молодой женщины, ради чуть более 1500 грн компенсации придется побегать. Найти няню, которая обязательно должна быть оформлена как физлицо-предприниматель (ФЛП). Заключить с ней договор и только спустя месяц подать заявление в местное управление соцзащиты. Помимо заявления на получение компенсации необходимо также предоставить: копию договора с няней; документы, подтверждающие расходы на няню; счет, на который нужно перечислить компенсацию; копию свидетельства о рождении ребенка; копию паспорта и идентификационного кода одного из родителей.
Местное управление соцзащиты в течение 10 рабочих дней проанализирует документы и примет решение — назначить компенсацию или отказать. Еще через три дня о решении сообщат родителям. А для получения компенсации услуг няни нужно, кроме договора с ней и собранного пакета документов, ежемесячно, до пятого числа, присылать в управление соцзащиты подтверждение расходов (чек, выписку со счета) об оплате услуг.
"Для этого снова надо отпрашиваться с работы и ехать в собес решать все эти вопросы. Если не успели подать чек об оплате услуг няни до пятого числа, то компенсацию за текущий месяц не дадут, а ее должны перечислить до десятого числа. После завершения срока договора или при смене няни придется заново подавать документы на получение компенсации. Все по новой придется проходить в случае переезда. После этого посидели, подумали с мужем и решили не связываться с этой программой. Я до трех лет с дочкой посижу дома или же, если приспичит, отдадим в частный садик. Муниципальная няня не для слабонервных", — говорит Людмила.
Собственно, как рассказали "Вестям" в Печерском управлении соцобеспечения Киева, мы первые, кто поинтересовался программой "Муниципальная няня". Но и работники мало чем сейчас могут помочь, так как сами получили инструкции только в прошлую пятницу (15 февраля). Поэтому еще не изучили все нюансы. "Вы приходите на неделе. Оставите заявку, а там мы решим, что делать", — посоветовали в собесе.
В то же время государство предлагает компенсацию затрат в виде налоговой скидки одному из родителей. Но в сумме, не превышающей прожиточный минимум для детей до шести лет: как сказано выше, это 1626 грн с 1 декабря 2018 года.
Предоставят скидку и упрощенцам: плательщиков первой и второй групп освободят от уплаты ЕСВ, если они за месяц потратят на няню больше суммы взноса. А ФЛП третьей и четвертой групп сделают скидку на уплату того же ЕСВ в пределах прожиточного минимума. Но при этом родители должны уговорить няню оформить частное предприятие, таким образом сделав ее честным налогоплательщиком.
А это сделать не так уж просто, поскольку, в случае если няням придется платить еще и налоги, автоматически повысится их ставка. По сути, оплата тех же налогов ляжет на плечи работодателей. В противном случае они работать не будут, рассказали "Вестям" в столичном агентстве по набору персонала.
В правительстве пошли гораздо дальше — предложили альтернативу профессиональным бебиситтерам в виде бабушек и дедушек. И действительно, если у молодой пары есть родственники пенсионного или предпенсионного возраста, так почему бы им не помочь детям поднять внуков, да еще и за деньги. Но главное условие остается: бабушке или дедушке необходимо зарегистрироваться как физлицо-предприниматель или юридическое лицо, предоставляющее услугу ухода за детьми до трех лет.
Необходимые КВЭДы — 97.00 (деятельность домашних хозяйств как работодателей для домашней прислуги) и 88.91 (дневной уход за детьми) для ФЛП и 78.20 и 85.10 для юрлиц. Но при этом в правительстве умалчивают, что если пенсионер работает, это влияет на его право получать доплаты, надбавки, повышение, субсидии, а также на перерасчет пенсии в случае изменения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Впрочем, в правительстве уверены: за эту идею ухватятся те бабушки или дедушки, которым не хватает страхового стажа до пенсии и которые не могут найти работу. Но умалчивают о том, что им в случае регистрации в качестве предпринимателя придется платить не только налоги (5% для третьей группы), но и обязательный ЕСВ, который сейчас составляет 918 грн в месяц. А на второй группе в месяц единого налога — 834,6 грн, а ЕСВ — 2754 грн в квартал.
"Муниципальная няня" — это программа-пустышка. Ну кто из граждан по своей воле пойдет регистрировать ФЛП, светить свои доходы, если после этого они автоматически лишаются субсидии. А из выделенных государством 1626 грн придется заплатить налог почти 1000 грн. Так как их лишат субсидии, за квартиру им придется платить от 2000 грн в месяц. При пенсии в 1300 грн это просто грабеж", — говорит сотрудница агентства по подбору персонала Анастасия.
Теги: Донбасс, няня, субсидия, налоги
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