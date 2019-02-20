- Популярные тренды фотообоев14:48
- Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус14:10
- Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии13:52
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов11:57
- Журналист рассказала, как обеспечить явку на выборах: «нужно наказывать». ВИДЕО10:39
- Озвучены детали новой российской провокации с украинскими моряками10:00
- С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»07:21
- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
- Стало известно, сколько Украина за 4 года выплатила пенсионерам ОРДЛО20:41
Популярные тренды фотообоев
Современные обои – это совсем не тот скромный отделочный материал, который клеили на клейстер наши родители. Сегодня обои могут быть эксклюзивными, с трехмерным рисунком, картинами и фотографиями – они созданы не для того, чтобы просто скрывать недостатки стен, а действительно украшать помещения.
Рассмотрим несколько направлений, а получить более подробную информацию о каждом из них, а также ознакомиться с каталогом обоев вы сможете на специализированном сайте https://art-oboi.com.ua/.
Арт-обои
Арт, то есть художественные, обои – это популярный способ украсить стену комнаты, чаще всего спальной или детской.
Художественные обои, как правило, имеют определенную тематику и соответствующие этой тематике рисунки – морскую с волнами и рыбками, лесную с животными и птицами, цветочную, восточную и так далее.
Детские обои могут, в свою очередь, могут быть украшены изображениями популярных мультипликационных героев или просто позитивным персонажами.
Орнаменты и узоры
Более традиционный вариант обоев, которые подойдут для любой комнаты и интерьера – это универсальные орнаменты и узоры. Современные обои с узорами могут иметь и трехмерный эффект. Фигуры, их размер и раскраска в этом случае допускаются любые, но есть негласные правила – необходимость симметрии и повторяющихся элементов.
Пейзажи
Фотообои – отдельная категория обоев. Чаще всего их используют с определенной целью – сделать темную комнату более светлой и позитивной, расширить пространство, превратить одну из стен в произведение искусства.
Наибольшей популярностью пользуются фотообои с тематикой городов, пейзажей, морского побережья, Альпийских гор, озер, джунглей, тропиков и так далее.
Черно-белые обои
Для старшего поколения идея черно-белых обоев, возможно, покажется чем-то слишком экстравагантным, но именно такие варианты порой выбирают владельцы квартир с авторским дизайном, жители лофтов и студий. Как правило, черно-белыми обоями обклеиваются не все, а лишь одна из стен, либо только ее часть. На монохромных обоях обычно изображены портреты, графика, архитектура, барельеф или нечто подобное.
Теги: Донбасс, фото, популярность, обои
- Боевик выставил свое фото на фоне руин ДАПа
- Как "Донбасс" впервые завоевал свой Кубок (ЛУЧШИЕ ФОТО ТРИУМФА)
- В Донецке откроется "мусорная" фотовыставка
- На вопросы отвечает юрист. Часть 250
- Надпись на разрушенном мосту "красноречивее всех слов" - европейские политики своими глазами хотели увидеть Донбасс
- Фотограф случайно сделал из премьера Дании Терминатора
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО11:02
- «В честь праздника»: главари ОРДО пообещали «выплатить помощь» учителям русского языка10:21
- Оккупанты разгромили дрон ОБСЕ и пытаются "свалить" все на ВСУ - над версией Марочко хохочут даже сепаратисты09:26
- Труп, а рядом живой скелет. Мариупольские медики спасли мужчину08:45
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- Популярные тренды фотообоев14:48
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус14:10
- Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии13:52
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- «Едет к Гиви за Мотороллой»: в сети опубликовали фото Гиркина в метро12:48
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов11:57
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Включение Донбасса в состав России: Москва готовит масштабную операцию, появились тревожные данные