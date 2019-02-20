Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное

20.02.2019 16:20

Комик Владимир Зеленский является опасным для будущего Украины кандидатом и в такой стране как Израиль не имел бы ни одного шанса возглавить страну.

Пользователь Павел Шехтман написал необычную заметку о том, как жители Израиля отреагировали бы на предвыборные обещания Зеленского по переговорам с Путиным по Донбассу, после чего многие пользователи социальных сетей посмотрели на шоумена другими глазами, передает dialog.ua.

Шехтман пишет, что если бы бывший московский КВНщик захотел стать премьер-министром в Израиле, то предложение о переговорах с террористами "Хамаса" и войне с арабами в параллель к переговорам с Москвой, Путиным и боевиками "Л/ДНР" лишили бы Зеленского всяких шансов на победу своим легкомысленным взглядом на безопасность, будущее страны и ее народа прямо во время войны.