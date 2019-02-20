- Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное16:20
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус14:10
- Нянь попросят заплатить налог и лишат субсидии13:52
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Мюнхенская конференция: критика власти и снижение тарифов11:57
- Журналист рассказала, как обеспечить явку на выборах: «нужно наказывать». ВИДЕО10:39
- Озвучены детали новой российской провокации с украинскими моряками10:00
- С больной головы на здоровую! Боевики ОРДЛО уверяют, что Киев «готов разжечь конфликт на Донбассе»07:21
- В ОАЭ показали новый БТР с украинским боевым модулем "Штурм": огневая мощь системы поражает. ВИДЕО21:20
Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное
Комик Владимир Зеленский является опасным для будущего Украины кандидатом и в такой стране как Израиль не имел бы ни одного шанса возглавить страну.
Пользователь Павел Шехтман написал необычную заметку о том, как жители Израиля отреагировали бы на предвыборные обещания Зеленского по переговорам с Путиным по Донбассу, после чего многие пользователи социальных сетей посмотрели на шоумена другими глазами, передает dialog.ua.
Шехтман пишет, что если бы бывший московский КВНщик захотел стать премьер-министром в Израиле, то предложение о переговорах с террористами "Хамаса" и войне с арабами в параллель к переговорам с Москвой, Путиным и боевиками "Л/ДНР" лишили бы Зеленского всяких шансов на победу своим легкомысленным взглядом на безопасность, будущее страны и ее народа прямо во время войны.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, переговоры, кандидат, соцсети
- Мнение: "Известный всему миру факт о военной интервенции на Донбасс уже не скрывает даже президент России"
- Минская битва за Донбасс: что задумал Путин?
- Эксперт: "Порошенко не нужны никакие выборы на Донбассе и он понимает, какими будут последствия"
- Мнение: в минской битве за Донбасс Путин провернул хитроумную КГБистскую операцию
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой16:59
- В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»16:38
- Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ15:59
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Экс-главарь «ДНР» пригрозил Украине новой войной13:22
- Боевики пошли в атаку и получили контрудар ВСУ: российские наемники нарвались на шквальный огонь - есть потери13:05
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой12:31
- «Главарь НВФ «ДНР» «Пятнашка» неожиданно похвалил бойцов ВСУ11:20
- Члены НВФ сообщили о серьезных потерях под Светлодарской дугой16:59
- В Донецке большое число боевиков «ДНР» на дорогах. Встречают «кого-то важного»16:38
- Сеть поразило предложение Зеленского о переговорах с Путиным по Донбассу: соцсети не могут поверить в сказанное16:20
- Полностью прекращено движение с территории «ЛНР» в направлении РФ15:59
- Путин рассказал, когда пустит поезда в аннексированный Крым15:37
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО15:18
- Разоблачен механизм финансирования членов НВФ ОРЛО14:55
- Популярные тренды фотообоев14:48
- В Макеевке взорвалась граната. Пострадаший госпитализирован в тяжелом состоянии14:36
- Людей чудом не задело: в Киеве на остановке обстреляли автобус14:10
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Налог с продаж – что это?20:03
- Сладкий грех: астрологи назвали самые порочные знаки Зодиака17:29
- Кошмар для подчиненных: названы худшие руководители по знаку Зодиака08:44
- Названы привычки, которые отнимают годы жизни22:47
- Названы мужские имена, отталкивающие женщин22:21
- Кравчук сделал заявление по Донбассу: «Там другая страна»
- Ходаковский срочно бьет тревогу: для "ДНР" на фронте сложилась критически опасная ситуация
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- Завтра КПП Станица Луганская будет обесточена
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- «Я в беде»: в ВСУ сообщили детали о попадании в плен украинского военного
- "Обложили минами, все черное и пылает", - боевики показали, во что ВСУ превратили их позицию "Дозор-1"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой