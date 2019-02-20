В Украине будет производиться смертоносное оружие

20.02.2019 22:36

"Укроборонпром" завершил испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Верба" и начинает серийное производство на Шепетовском ремонтном заводе.

Как сообщил директор ШРЗ Олег Туринский "Цензор.НЕТ", "Верба" уже принята на вооружение.

"С 11 по 16 февраля бригада сотрудников нашего завода работала на Харьковском конструкторском бюро им. Морозова, которое является разработчиком "Вербы". Мы изучали документацию и все особенности этой системы", — пояснил он.

Туринский сообщил, что сейчас налаживается кооперация между заводом, ХКБМ и еще одним предприятием, вовлеченным в проект — Львовским государственным заводом "Лорта", который является крупнейшим производителем радиоэлектронной аппаратуры.

"Производство РСЗО "Верба" начнется в 2019 году", — подчеркнул он.

При этом директор ШРЗ не назвал точное количество пусковых установок, отметив, что ими может быть вооружен артиллерийский дивизион.

РСЗО "Верба" представляет собой украинский вариант модернизации "Града". Ее особенностями являются размещение на базе автомобиля КрАЗ, полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины, а также использование современной навигационной аппаратуры.

Эти качества позволяют сократить время перезарядки "Вербы" по сравнению с "Градом" в 7 раз (до 10 минут), а скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличивается в 4 раза. Благодаря новой системе стабилизации платформы, повышена и точность ведения огня.