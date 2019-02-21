Евросоюз меняет визовый кодекс: к чему готовиться

21.02.2019 14:16

Европейский Союз обновляет свои визовые правила, чтобы улучшить условия для гостей государств-членов, въезжающих на легальных основаниях, и решить проблемы нелегальной миграции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение Совета Евросоюза, передает Хвиля.

Сегодня послы ЕС подтвердили от имени Совета неофициальное соглашение о внесении изменений в визовый кодекс. В частности, новые правила имеют целью облегчить процедуру получения виз для тех, кто въезжает на законных основаниях.

Среди предлагаемых нововведений — подача заявки на срок от 15 дней до 6 месяцев перед поездкой; возможность подачи заявки в электронном виде.

Постоянным путешественникам, которые не имели визовых нарушений, планируют предоставлять многоразовую визу.