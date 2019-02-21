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Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании
22 февраля, в пятницу, в большинстве областей Украины резко ухудшатся погодные условия, ожидается понижение температуры. Как передает replyua.net, об этом синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев на своей странице в facebook. Также она сообщила, что жителям многих регионов нужно приготовиться к обильным осадкам в предстоящие выходные дни.
«С 22 февраля в Украину придет похолодание до умеренных морозов. Об осадках - постепенно в ежедневных прогнозах. Есть о чем рассказать», - отмечает Диденко. Согласно ее прогнозу, в пятницу температура воздуха снизится до 1-6° мороза, в южных и западных областях прогнозируются мокрый снег и дожди. 23 февраля, в субботу, осадки должны прекратиться в большинстве областей. В некоторых регионах даже выглянет солнце, однако в Гидрометцентре предупреждают, что температура воздуха продолжит снижаться в выходные дни.
В стране ожидается от 1 до 7° мороза, относительно теплая погода сохранится на юге страны, где будет от 0 до 3° со знаком минус. Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на март. Он заявил, что первый месяц весны будет крайне нестабильным, с температурными качелями, и лишь к концу марта в Украине установится весенняя погода.
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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