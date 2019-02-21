Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу

21.02.2019 19:38

Сегодня Кабинет министров Украины принял в новой редакции «Порядок организации выезда детей за границу» на отдых и оздоровление. Соответствующий документ был обнародован на «Правительственном портале».

В тексте документа приведен перечень документов для получения согласия на выезд групп за границу на отдых и оздоровление. Отдельно приводится список для детей, имеющих родителей, детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

При этом среди изменений предусмотрена подача организаторами маршрутов перемещения групп от интернатов к месту сбора и месту пребывания; сопровождение детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, на пути следования; обеспечение детей питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета; предоставление организаторами программ пребывания детей за рубежом с обязательным указанием групповых и индивидуальных мероприятий (экскурсии, поездки, развлекательные программы).

Кроме того, установлены дополнительные требования для семей иностранцев, которые будут принимать у себя детей на отдых и оздоровление (наличие разрешительных документов об отсутствии у членов семей судимости, алко- и наркозависимости, психических и инфекционных заболеваний, а также гарантии возврата детей в Украину).

Источник: https://donpress.com