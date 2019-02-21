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Курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами
Курс доллара сегодня, 20 февраля, потерял 10 копеек, и к закрытию межбанка вошел в коридор 27,04-27,06 грн./$. завтра финансисты ждут продолжения этой тенденции.
Отмечается, что на счета бизнеса пришла выручка, припозднившаяся из-за американского выходного (18 февраля банки не работали из-за Дня Президентов), и он активно продавал не только обязательные 50%, а все 70-80%.
"Ключевые причины сегодняшнего укрепления гривны: превышение предложения валюты над спросом вследствие двойного объема обязательных продаж экспортерами, потребность в гривне для финализации бюджетных платежей и расчетов за облигации внутреннего госзайма Минфина, а также дальнейшее сокращение уровня гривневой ликвидности", - прокомментировал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Излишек доллара выкупал Нацбанк, причем достаточно дорого: сделки заключались в рамках 27,10-27,1050 грн./$, и совокупно приобрел порядка $10-15 млн.
Благодаря новой просадке безналичного курса, еще сильнее подешевел наличный доллар. "Наличный рынок открылся вчерашними котировками 27,05-27,10 грн./$, к середине они снизились до 27,03-27,06 грн./$", - уточнил Куринной.
Завтра большинство опрошенных финансистов ждут продолжения тенденции на укрепление гривны. "Думаю, 21 февраля межбанк откроется в рамках 27,0-27,10 грн./$. После чего валюта еще подешевеет, будет стремиться к 27,0 грн./$", - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Олег Куринной настроен менее оптимистично - 27,10-27,20 грн./$.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, доллар, курс валют
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