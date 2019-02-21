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На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

21.02.2019 19:50
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На территории военного полигона в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие.

Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы 72-й отдельной механизированной бригады армии Украины, 21 февраля стало известно о подрыве двух военнослужащих на неизвестном предмете. В результате оба срочника живы, но получили травмы. 

Также в сообщении говорится, что после чрезвычайного происшествия пострадавшие солдаты были немедленно доставлены в одно из лечебных учреждений Минобороны. Там им была оказана необходимая медицинская помощь на высоком уровне. В настоящее время никаких угроз жизни парней не существует.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в результате личного нарушения мер безопасности. По факту взрыва на полигоне в Киевской области была начата служебная проверка. Военные предостерегают не трогать подозрительные, неизвестные предметы на военных полигонах, так как это чревато последствиями. 



Теги: Донбасс, взрыв, полигон
 
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