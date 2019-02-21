- В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта20:37
- За какие нарушения украинцев могут лишить водительских прав20:23
- ВСУ предотвратили поджог крупного арсенала - враг попытался повторить балаклейский сценарий 20:10
- На полигоне в Киевской области подорвались двое военных19:50
- Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу19:38
- Не будут цепляться за старое: 6 Знаков Зодиака жизнь которых полностью изменится19:20
- Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ19:05
- Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании18:20
- Стало известно, когда в Украине опять потеплеет17:45
- Украина станет воздушным военным "щитом" для Египта: Киев и Каир пришли к исторической договоренности 17:10
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных
На территории военного полигона в Киевской области произошло чрезвычайное происшествие.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы 72-й отдельной механизированной бригады армии Украины, 21 февраля стало известно о подрыве двух военнослужащих на неизвестном предмете. В результате оба срочника живы, но получили травмы.
Также в сообщении говорится, что после чрезвычайного происшествия пострадавшие солдаты были немедленно доставлены в одно из лечебных учреждений Минобороны. Там им была оказана необходимая медицинская помощь на высоком уровне. В настоящее время никаких угроз жизни парней не существует.
В пресс-службе отметили, что инцидент произошел в результате личного нарушения мер безопасности. По факту взрыва на полигоне в Киевской области была начата служебная проверка. Военные предостерегают не трогать подозрительные, неизвестные предметы на военных полигонах, так как это чревато последствиями.
Теги: Донбасс, взрыв, полигон
- Смертельно опасная точка мира на грани катастрофы: кальдера Йеллоустона может взорваться в любую минуту
- За два дня до пуска в США взорвалась космическая ракета (ВИДЕО)
- Страшный взрыв в США: пострадали люди, разрушены дома, обездвижено метро (ВИДЕО)
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы
- На легендарном стадионе произошел взрыв, обрушилась вся арена
- У посольства США взорвали авто
- Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ19:05
- В Раде ответили, дождутся ли «псевдореспублики» прямых переговоров с Порошенко16:45
- В «ДНР»: Перевозчик отказался возить жителей трех сел 16:30
- Увеличилось количество грузовиков, вывозящих неизвестные грузы через КПП «Гуково» и «Донецк»16:15
- В ОРЛО проводят профилактические мероприятия «Белые автобусы»15:40
- Российские оккупанты установили новые огневые позиции: откуда ждать огня15:19
- Среди боевиков «Л/ДНР» растет количество самоубийств: в ВСУ назвали причины15:00
- Бородай назвал сроки серьезного обострения на Донбассе14:48
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть 13:30
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- В Украине субсидии наличными начнут выплачивать с 12 марта20:37
- За какие нарушения украинцев могут лишить водительских прав20:23
- ВСУ предотвратили поджог крупного арсенала - враг попытался повторить балаклейский сценарий 20:10
- На полигоне в Киевской области подорвались двое военных19:50
- Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу19:38
- Не будут цепляться за старое: 6 Знаков Зодиака жизнь которых полностью изменится19:20
- Подразделения НВФ ударили из запрещенного оружия: ранены 2 бойца ВСУ19:05
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Готовьтесь: синоптик предупредила о похолодании18:20
- Чипы под кожу будут вставлять абсолютно всем18:04
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Третий взрыв: В центре Донецка произошел еще один инцидент