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Порошенко о планах Путина по Украине: грядет полномасштабная война
Ситуация между Украиной и Российской Федерацией в настоящее время остается достаточно сложной, ведь глава Кремля Владимир Путин не прекращает своей агрессивной политики в отношении нашей страны.
Более детально об этом, как информируют корреспонденты replyua.net, во время своего выступления на полях ГА ООН рассказал президент Украины Петр Порошенко.
Так, в ходе дебатов в среду, 20 февраля, украинский лидер заявил, что на временно захваченной российскими наемниками территории Луганской и Донецкой областей разведка Украины совместно с представителями ОБСЕ зафиксировали 426 танков РФ, что на порядок превышает количество аналогичного вооружения у множества развитых стран Европейского Союза. Что касается количества российских военных, которые находятся в непосредственной близости от украинско-российской границы и в любой момент по отмашке готовы вторгнуться в нашу страну, то таких собралось порядка 87 тысяч.
Помимо прочего гарант Конституции Украины подчеркнул, что Российская Федерация может превратить в военную базу любую страну, над которой будет установлен контроль. Следовательно, существует огромная вероятность, что российский диктатор ведет подготовку к новым полномасштабным военным наступлениям на украинское государство.
Теги: Донбасс, Путин, война, Порошенко
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