Снайперы РФ "работали" по бойцам ВСУ у Марьинки: враг бил из минометов и БМП

21.02.2019 10:45

Гибридная армия Российской Федерации в нарушение всех договоренностей и перемирий применяет в зоне ООС 120- и 82-мм минометы, гранатометы, БМП и другое тяжелое вооружение.

Вчера, 20 февраля, пророссийские боевики в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” атаковали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе Лебединского и села Водяное, пишет "Диалог.UA".

Также оккупанты РФ били по ООС из минометов калибра 120 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Широкино, возле Марьинки работали снайперы.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял защитников Украины из минометов 82-го калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем около пгт Новоалександровка и Хутор Вольный.

От ударов 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов пострадали бойцы ВСУ у Екатериновки и поселка Новотошковское.



Источник: www.dialog.ua