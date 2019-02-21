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Стало известно, когда в Украине опять потеплеет

21.02.2019 17:45
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Стало известно, когда в Украине опять потеплеет

Новая порция потепления в Украину придет с понедельника, 25 февраля, однако до того момента по всей территории нашей страны прогнозируются сложные погодные условия. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

«22 февраля сложная погода ожидается в западных областях, южной части Украины, в Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областях, некоторых районах Черкасской, Днепропетровской областей и Донецкой области», — отметила эксперт, спрогнозировав в этих регионах осадки. Там ожидается снег, мокрый снег, в южной части страны — с дождем, налипание мокрого снега, а также ожидается порывистый, до сильного, ветер.

«В остальных областях — или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица», — предупредила синоптик. Также она отметила, что одновременно с осложнением погоды на западе и юге в Украину будут заходить холодные воздушные массы арктического происхождения.



Теги: Украина, Донбасс, погода, тепло
 
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