Украина официально взяла курс на членство в НАТО и ЕС: 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию

21.02.2019 13:02

Закон о закреплении стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО официально вступил в силу, подтверждая изменения в Конституции страны.

Сегодня, 21 февраля, официально вступили в силу изменения в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО, передает "Диалог.UA".

По регламенту это происходит на следующий день после того, как закон о закреплении стратегического курса Украины опубликовали в газете "Голос Украины".

В пояснительной записке указано, что закрепление на конституционном уровне правовой определенности курса страны должно "мобилизовать украинское общество и украинскую власть и способствовать реформам, направленным на достижение критериев полноправного членства в ЕС и НАТО".

"Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора по получению полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, что приведет к гарантии ее суверенитета и территориальной целостности", - говорится в тексте.

Подчеркивается, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и проведения всеукраинского референдума.



Источник: www.dialog.ua