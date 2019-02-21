Украина станет воздушным военным "щитом" для Египта: Киев и Каир пришли к исторической договоренности

21.02.2019 17:10

Сегодня стало известно о том, что достижения Украинского государства в оборонной сфере и производстве современного вооружения были по достоинству оценены очередной серьезной страной, которая пожелала, чтобы именно Украина укрепила ее защитные линии.

Пресс-служба "Укроборонпрома" уведомляет, что украинский государственный концерн пришел к договоренности насчет модернизации ПВО Египта силами отечественных предприятий оборонного комплекса, передает "Диалог.UA".

Данной договоренности удалось достичь во время официальной встречи генерального директора "Укроборонпрома" Павла Букина с вице-президентом и директором по производству The National Organization for Military Production Арабской Египетской Республики Хасаном Ахмедом Абд Ельмагиидом.

Сама же встреча имела место быть во время проведения выставки и конференции по защите под названием IDEX-2019, проходящей в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Согласно вышеуказанному договору, Украина предоставит свои предложения по процессу модернизации ЗРК, а также других средств противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении египетской армии.

Вдобавок в ходе встречи Букин и Абд Ельмагиид обсуждали перспективы дальнейшего украинско-египетского сотрудничества в сфере боеприпасов.

В данный момент Киев и Каир рассматривают серьезный проект по налаживанию обоюдного производства высокоточных и обычных боеприпасов, которые будут предназначены для артиллерийских систем разных калибров.



Источник: www.dialog.ua