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Весенний и осенний призыв-2019: изменения, отсрочка и освобождение от службы

21.02.2019 14:30
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Весенний и осенний призыв-2019: изменения, отсрочка и освобождение от службы

В обновленной статье рассмотрены все изменения призыва в украинскую армию, указаны сроки весеннего и осеннего призыва в 2019 году, описана ответственность призывника за уклонение от армейского призыва на срочную службу, а также перечислены категории граждан, которые имеют право на отсрочку, пишет Бизнес портал.

Что делать призывнику, если принесли повестку?

Граждане Украины, которым вручили повестку из военкомата обязаны прибыть на призывной участок в срок, написанный в повестке.

Обратим внимание на две важные детали современного призыва на срочную службу в ВСУ:

  1. Неполучение повестки военкома не является основанием для игнорирования начавшегося призыва.
  2. Как только в Украине объявили о начале нового призыва в армию, гражданам призывного возраста дается 10 дней на явку в военный комиссариат.

Какими могут быть причины неявки в военкомат?

Уважительными и объективными причинами неявки в военкомат по повестке могут считаться только события в жизни призывника, которые имеют признаки форс-мажорной ситуации. Например, стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Отметим, что другие причины не достаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армейского призыва.

Кто имеет право на отсрочку от срочной службы в армии?

В украинском законодательстве перечислен достаточно большой перечень граждан, которые вправе получить отсрочку от армии или освободиться от военного призыва. В Законе «О воинской обязанности и военной службе» указывается, что “попасть” под отсрочку могут:

  • студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;
  • граждане от 20 до 27 лет, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет, а также имеющие двух и более детей или беременную жену;
  • мужчины, у которых есть нетрудоспособные или одинокие родители (мать / отец);
  • призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;
  • священнослужители, полицейские, некоторые врачи и педагоги.

Кто освобождается от призыва на срочную службу в армию Украины?

Ст. 18 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» четко указывает лиц мужского пола, которые имеют право на полное освобождение от службы в ВСУ:

  • достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);
  • признаны медкомиссией военкомата по состоянию здоровья негодными к военной службе;
  • выполняли обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
  • служили в армии других стран до приобретения гражданства Украины;
  • получили, после окончания высших учебных заведений, присвоены военные звания офицерского (начальственного) состава;
  • граждане от 20 до 27 лет, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных (подробности в статье Права и льготы у родственников погибшего в АТО / ООС);
  • осужденные за совершение преступления к лишению (ограничению) свободы, а также с освобождением от отбывания наказания.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, весна, призыв, осень
 
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