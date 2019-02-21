- Евросоюз меняет визовый кодекс: к чему готовиться14:16
- Снегопады и -18: синоптики предупредили украинцев о сильном похолодании13:45
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть 13:30
- Курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами13:16
- Украина официально взяла курс на членство в НАТО и ЕС: 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию13:02
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- Пушилин запросил переговоры с Украиной: главарь "ДНР" сделал неожиданное предложение Киеву12:31
- Прогноз погоды на конец февраля: Украинцев ожидает похолодание12:15
- Половина магазинов в Украине нарушает права покупателей11:45
- Снайперы РФ "работали" по бойцам ВСУ у Марьинки: враг бил из минометов и БМП 10:45
Весенний и осенний призыв-2019: изменения, отсрочка и освобождение от службы
В обновленной статье рассмотрены все изменения призыва в украинскую армию, указаны сроки весеннего и осеннего призыва в 2019 году, описана ответственность призывника за уклонение от армейского призыва на срочную службу, а также перечислены категории граждан, которые имеют право на отсрочку, пишет Бизнес портал.
Что делать призывнику, если принесли повестку?
Граждане Украины, которым вручили повестку из военкомата обязаны прибыть на призывной участок в срок, написанный в повестке.
Обратим внимание на две важные детали современного призыва на срочную службу в ВСУ:
- Неполучение повестки военкома не является основанием для игнорирования начавшегося призыва.
- Как только в Украине объявили о начале нового призыва в армию, гражданам призывного возраста дается 10 дней на явку в военный комиссариат.
Какими могут быть причины неявки в военкомат?
Уважительными и объективными причинами неявки в военкомат по повестке могут считаться только события в жизни призывника, которые имеют признаки форс-мажорной ситуации. Например, стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Отметим, что другие причины не достаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армейского призыва.
Кто имеет право на отсрочку от срочной службы в армии?
В украинском законодательстве перечислен достаточно большой перечень граждан, которые вправе получить отсрочку от армии или освободиться от военного призыва. В Законе «О воинской обязанности и военной службе» указывается, что “попасть” под отсрочку могут:
- студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;
- граждане от 20 до 27 лет, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет, а также имеющие двух и более детей или беременную жену;
- мужчины, у которых есть нетрудоспособные или одинокие родители (мать / отец);
- призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;
- священнослужители, полицейские, некоторые врачи и педагоги.
Кто освобождается от призыва на срочную службу в армию Украины?
Ст. 18 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» четко указывает лиц мужского пола, которые имеют право на полное освобождение от службы в ВСУ:
- достигли 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу);
- признаны медкомиссией военкомата по состоянию здоровья негодными к военной службе;
- выполняли обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;
- служили в армии других стран до приобретения гражданства Украины;
- получили, после окончания высших учебных заведений, присвоены военные звания офицерского (начальственного) состава;
- граждане от 20 до 27 лет, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных (подробности в статье Права и льготы у родственников погибшего в АТО / ООС);
- осужденные за совершение преступления к лишению (ограничению) свободы, а также с освобождением от отбывания наказания.
Теги: Донбасс, весна, призыв, осень
- Весной из Донецкой области планируют призвать порядка 400 человек
- Сегодня стартует весенний призыв: сколько заберут и куда отправят
- Осенний призыв в ВСУ будет проходить с 1 по 30 ноября - указ президента
- Янукович: Забота о материнстве - основа государственной политики
- Донецкий нардеп купил Межигорье
- Мэр Донецка рассказал, о чем попросил Януковича
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть 13:30
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- Пушилин запросил переговоры с Украиной: главарь "ДНР" сделал неожиданное предложение Киеву12:31
- Террористы «ЛДНР» врут о количестве погибших наемников РФ, угрожая их семьям за огласку правды10:30
- СБУ призвала жителей Луганской и Донецкой областей к бдительности в период выборов09:15
- Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности09:00
- Жители Горловки рассказали об «уровне зарплат» - 100-200 рублей в день08:30
- На Донбасс прибыл сенатор из США: названа цель визита07:14
- Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике21:02
- ВСУ зафиксировали пугающий "рекорд" на Донбассе: боевики "Л/ДНР" свирепо жаждут кровопролития20:28
- Евросоюз меняет визовый кодекс: к чему готовиться14:16
- В Италии пробудился крупнейший вулкан Европы14:03
- Снегопады и -18: синоптики предупредили украинцев о сильном похолодании13:45
- "13 убитых, и это только за 2 дня", - ВСУ громят позиции врага, потери "Л/ДНР" уже не скрыть 13:30
- Пассажирский Boeing случайно преодолел звуковой барьер13:25
- Курс доллара в Украине продолжает падать из-за двойного объема продаж валюты экспортерами13:16
- Украина официально взяла курс на членство в НАТО и ЕС: 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию13:02
- На матч "Айнтрахт" – "Шахтер" проданы все билеты12:50
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles12:40
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Третий взрыв: В центре Донецка произошел еще один инцидент