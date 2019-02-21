Весенний и осенний призыв-2019: изменения, отсрочка и освобождение от службы

21.02.2019 14:30

В обновленной статье рассмотрены все изменения призыва в украинскую армию, указаны сроки весеннего и осеннего призыва в 2019 году, описана ответственность призывника за уклонение от армейского призыва на срочную службу, а также перечислены категории граждан, которые имеют право на отсрочку, пишет Бизнес портал.

Что делать призывнику, если принесли повестку?

Граждане Украины, которым вручили повестку из военкомата обязаны прибыть на призывной участок в срок, написанный в повестке.

Обратим внимание на две важные детали современного призыва на срочную службу в ВСУ:

Неполучение повестки военкома не является основанием для игнорирования начавшегося призыва. Как только в Украине объявили о начале нового призыва в армию, гражданам призывного возраста дается 10 дней на явку в военный комиссариат.

Какими могут быть причины неявки в военкомат?

Уважительными и объективными причинами неявки в военкомат по повестке могут считаться только события в жизни призывника, которые имеют признаки форс-мажорной ситуации. Например, стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Отметим, что другие причины не достаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армейского призыва.

Кто имеет право на отсрочку от срочной службы в армии?

В украинском законодательстве перечислен достаточно большой перечень граждан, которые вправе получить отсрочку от армии или освободиться от военного призыва. В Законе «О воинской обязанности и военной службе» указывается, что “попасть” под отсрочку могут:

студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий;

граждане от 20 до 27 лет, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет, а также имеющие двух и более детей или беременную жену;

мужчины, у которых есть нетрудоспособные или одинокие родители (мать / отец);

призывники, которые являются единственными кормильцами в семье;

священнослужители, полицейские, некоторые врачи и педагоги.

Кто освобождается от призыва на срочную службу в армию Украины?

Ст. 18 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» четко указывает лиц мужского пола, которые имеют право на полное освобождение от службы в ВСУ: