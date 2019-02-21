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ВСУ предотвратили поджог крупного арсенала - враг попытался повторить балаклейский сценарий
21 февраля удалось предотвратить поджог одного из арсеналов Вооруженных сил Украины.
Сценарий, который враг ранее реализовал в Балаклее, провалился. Об инциденте на арсенале ВСУ рассказала в Facebook пресс-служба Генштаба Вооруженных сил, передает "Диалог.UA". Неизвестные попытались совершить диверсию в пятницу, 21 февраля.
О том, на какой конкретно арсенал ВСУ покушались, в Генштабе пока умалчивают. Известно только, что случилась попытка умышленного поджога военного объекта.
По данным ВСУ, предотвратить пожар с последующей детонацией боеприпасов удалось благодаря умелым действиям личного состава арсенала.
"Угрозу оперативно ликвидировали, без последствий", - уверяют в Генштабе. Сейчас расследованием произошедшего занимаются правоохранительные органы.
Пока не ясно, был ли кто-то задержан за диверсию, и кто за этим стоит. Важно отметить, что в последние годы несколько арсеналов ВСУ были уничтожены пожарами. В частности, в городах Балаклее и Ичне. В результате этих инцидентов, к которым, по данным следствия, причастна РФ, Украина понесла серьезнейшие убытки.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, враг, ВСУ, арсенал
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