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Ахметов начал давить на украинских журналистов. ВИДЕО

22.02.2019 13:00
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Ахметов начал давить на украинских журналистов. ВИДЕО

Журналисты из программы "Схемы" и их съемочная группа систематически преследуются охранниками из структур олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщили сами журналисты, передает "Диалог.UA".
Ранее журналисты выяснили, как Кремль собирается "подчинить" себе Ахметова и Коломойского. Отмечается, что охранники олигарха регулярно передвигаются за журналистом программы "Схемы" Михаилом Ткачом и участниками съемочной группы. По данным расследователей, за ними наблюдают люди, которые передвигаются в одном и том же автомобиле, который числится на балансе ООО "Дельта-Донбасс", а конечным владельцем является сам Ринат Ахметов. Авторы программы заявляют, что своими действиями олигарх хочет препятствовать журналисткой деятельности и нарушает законы о беспрепятственном передвижении граждан. Авторы надеются, что после оглашения данных фактов слежка прекратится, а данным расследованием займутся в правоохранительных органах. Юристы пояснили, что данные действия регламентируются частью второй статьи 171 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает именно влияние на работу журналиста с целью препятствования его профессиональной деятельности".



Теги: Донбасс, давление, Ринат Ахметов, журналисты
 
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