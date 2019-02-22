Отпустил с поводка и приказал "рвать": подробности гибели девушки в Николаеве растерзаной псом. ВИДЕО

22.02.2019 18:24

Девушка, которую растерзал бойцовский пес на Николаевщине, получила страшные травмы и умерла, проведя несколько часов в больнице.

Местные жители показали журналистам место ЧП и рассказали, что пса на Евгению спустил ее бывший парень. Об этом сообщает from-ua.

"Он просто отпустил с поводка и сказал "рвать". Потом развернулся и ушел домой. Он ее оставил, она орала на всю улицу", — рассказал местный житель.

По словам медиков, у девушки был полностью снят скальп. У нее возникла сильная кровопотеря и буквально через несколько часов после поступления в больницу Евгения умерла.

Хозяин собаки, как утверждают местные жители, любитель выпивки и часто ведет себя неадекватно. Собаку же он постоянно выпускает на улицу без намордника.