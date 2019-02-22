РФ может захватить иностранных наблюдателей в Керченском проливе

22.02.2019 17:06

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин не исключает, что Россия в Керченском проливе может захватить иностранных наблюдателей.

Такое мнение он высказал в эфире канала Zik, передает УНИАН.

Комментируя вероятность повторного прохода украинских кораблей через Керченский пролив с привлечением международных наблюдателей, он отметил, что в этой миссии есть несколько ключевых аспектов и самый первый - судно должно идти под украинским флагом.

"Далее возникает вопрос присутствия на нем, собственно, миссии и какой она будет. Если речь идет о мониторинговой миссии ОСБЕ или ООН, есть соответствующие вопросы о возможности пребывания на вооруженном корабле, который относится к МВД или ГПАУ. Если там будут представители НАТО или отдельных государств, возникает вопрос об их беспристрастности для международного сообщества", - сказал Бабин.

По его мнению, возникает большое количество тем, которые следует рассматривать как дипломатически, так и путем военного сотрудничества, с привлечением в том числе Минобороны и МИД.

"И все же процессы в отношении Азова продолжаются, они не всегда хорошие. Вчера на пресс-конференции Госрыбагентство официально подтвердило, что при содействии МИД все-таки был подписан протокол очередной Украинско-российской комиссии по рыболовству на Азове. Мы услышали, что гарантии незаконного отлова, которые требовали россияне, отражены в этом протоколе. В целом, учитывая всю эту рыболовную переговорную линию как на Азове, так и в Керченском проливе, возникает вопрос о соответствии нашей позиции в сфере безопасности, обороны и, в частности, безопасного прохода через Керченский пролив, который предлагаем международным организациям", - отметил Бабин.

Ведь, по его словам, таким образом Украина, с одной стороны, подписывает с россиянами соглашение о "дружественном и братском использования морских ресурсов", а с другой - призывает международные миссии.

"Должны все же исправить этот дисбаланс. Уже была озвучена позиция министра иностранных дел Климкина относительно соглашения 2003 года в качестве такового, которое все же требует отмены в среднесрочной перспективе. Я очень рад, что МИД наконец занял такую позицию", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он заявил, что, если договоренности с международными организациями о втором проходе по проливу удастся достичь, о ней никто не должен заявлять публично до старта операции.

"Но пока большой вопрос, будет ли это происходить с представителями международных наблюдательных миссий. Насколько понимаю, он еще не решен", - добавил Бабин.

По его мнению, Россия будет готова прибегать к провокациям и даже захватить в плен иностранных наблюдателей.

"Она может это сделать. Почему нет? Было бы странно ожидать от нее, что не захватит наши суда. Поэтому сейчас очень странно ожидать, что не захватит иностранных наблюдателей", - подчеркнул Бабин.

Как сообщалось, 21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Петра Порошенко "провокатором" и пообещал "дать по рукам" при попытке пройти "вместе с НАТО" в Керченском проливе.

Он заявил, что "президент Порошенко и его команда" не хотят урегулирования на Донбассе, а хотят только "нагнетать и обострять обстановку". "Они готовят очередной прорыв (из Черного моря в Азовское ) - так же с нарушением прохождения этой сложной акватории", - убежден Лавров.

По его словам, в сентябре 2018 года два военно-морских катера с выполнением всех процедур прошли, пригласив лоцмана, их провели и пожелали «счастливого пути в Азовском море».

"Теперь они готовят очередную незаконную попытку прорыва без каких-либо запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцмана. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский пролив", - утверждает Лавров.