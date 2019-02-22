СМИ России похвастались "подрывом" украинского танка "Булат": "Запредельный троллинг Минобороны РФ"

22.02.2019 14:23

На канале Минобороны РФ показали расстрел украинского танка "Булат", ради картинки проведения испытаний нового российского танка "Т-90М Прорыв 3".

В эфире российского телеканала "Звезда", принадлежащего Минобороны РФ, пропагандисты Кремля показали подрыв танка "Булат" Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".

Соответствующие кадры появились в рамках анонса передачи, где продемонстрируют работу нового российского танка "Т-90М Прорыв 3". Рупоры Кремля решили, что во время испытаний мишенью Т-90М должен стать танк "Т-64 БМ Булат", стоящий на вооружении украинской армии.

Известно, что "Булат" является основным танком ВСУ, модернизированной машиной, которую часто противопоставляют российским Т-72. "Запредельный троллинг Министерства обороны РФ, когда на видео испытаний танка "Т-90М" в качестве мишени используются танки "Т-64", производившиеся в Харькове и стоящие на вооружении украинской армии", - прокомментировали в Сети.