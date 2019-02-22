Захват украинских моряков в Керченском проливе: ЕСПЧ поддержал позицию России

22.02.2019 12:23

Украина получила отказ от Европейского суда по правам человека в обеспечительных мерах по делу о захвате кораблей ВМС сотрудниками российской пограничной службы в Черном море 25 ноября 2018 года. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении Минюста России, информирует пресс-служба ведомства. Отмечается, что запрос был создан с основой на информацию от адвокатов и родственников моряков, находящихся под стражей в Москве, о том, что состояние здоровья троих из них требует специализированной медицинской помощи.

В то же время, оперируя данными заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков, Киев намеревался оспорить качество оказанной в РФ медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций. В конечном итоге доводы украинских властей и представленные материалы не смогли убедить ЕСПЧ в необходимости удовлетворения заявленных требований.

«По итогам их рассмотрения Европейский Суд пришел к выводу, что запрос не содержит новых аргументов и является идентичным заявленному ранее обращению, на которое российские власти уже представили исчерпывающий ответ», - говорится в сообщении.