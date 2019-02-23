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Афера на доброте: мошенники придумали новый способ обмана украинцев
О новой схеме развода харьковчан мошенниками сообщили в сети.
В группе «Типичное ХТЗ» рассказали о новой схеме, как мошенники «подставляют» людей, чтобы потом требовать с них деньги, пишет from-ua.
По словам автора, история приключилась с ее мужем. Увидев мужчину, лежащего на снегу, он решил ему помочь. Тот попросил его достать у него из кармана телефон и вызвать такси.
«Муж отказался и просто хотел его поднять. И тут из-за угла выходит второй мужик. Короче, подстава, хотели обвинить в краже телефона. Хорошо, что муж с собакой, которая без поводка бегала в стороне и, увидев кипишь, бросилась на них. Они извинились и вдвоем ушли», – пишет пользователь.
В комментариях пользователи констатируют, что аферисты становятся все более изобретательными, и что добро может быть наказуемо.
Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему с банковскими картами, чтобы обобрать людей.
В группе «Харьков LIVE» в социальной сети Facebook рассказали, что мошенник по имени (не исключено, что имя может быть постановочным) присылает SMS о том, что, мол, «с вашей карты списана определённая сумма денег, и вы должны назвать номер карточки, три цифры, которые указаны сзади, дату от и до окончания срока карты». Как только человек называет их, все, что можно, с карты снимают мошенники.
Теги: Донбасс, Харьков, доброта, афера, мошенники
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